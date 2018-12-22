У київському супермаркеті охоронці по-звірячому накинулись на покупців і жорстоко побили: відео
У суботу, 22 грудня, у київському супермаркеті "Фора", який розташований в студентському містечку КПІ, охоронці побили двох покупців, які нібито відмовились платити за товар.
Відео інциденту поширив "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: У Вінниці біля відділку поліції знайшли мертвого правоохоронця
"Два молодих чоловіка не хотіли оплачувати товар, після чого працівники магазину викликали охорону. По приїзду працівники цього агентства вели себе вкрай агресивно, а потім просто налетіли на хлопців і почали бити. Закінчилось тим, що охоронці вивели цих людей на вулицю і там продовжували бити", – йдеться у повідомленні.
Обережно! Відео містить сцени насильства!
У коментарі 24 каналу речниця поліції міста Києва Оксана Блищик зазначила, що від одного потерпілого надійшла заява про побиття до відділку поліції. Чи є він студентом – вона не зазначила.
Наразі триває правова кваліфікація інциденту.
Вибір редакції
-
Пранкери намагались спровокувати митрополита Епіфанія у телефонній розмові: відомі деталісьогодні , 14:21
-
Знижки на відеоігри: в PlayStation Store і Xbox Store влаштували шалений новорічний розпродажсьогодні , 14:06
-
У центрі Львова на Різдвяному ярмарку спалахнула пожежа, є постраждалісьогодні , 13:50