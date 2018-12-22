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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      У київському супермаркеті охоронці по-звірячому накинулись на покупців і жорстоко побили: відео

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      Інцидент стався у студентському містечку КПІ
      Інцидент стався у студентському містечку КПІ / Фото з відкритих джерел

      У суботу, 22 грудня, у київському супермаркеті "Фора", який розташований в студентському містечку КПІ, охоронці побили двох покупців, які нібито відмовились платити за товар.

      Відео інциденту поширив "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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      "Два молодих чоловіка не хотіли оплачувати товар, після чого працівники магазину викликали охорону. По приїзду працівники цього агентства вели себе вкрай агресивно, а потім просто налетіли на хлопців і почали бити. Закінчилось тим, що охоронці вивели цих людей на вулицю і там продовжували бити", – йдеться у повідомленні.

      Обережно! Відео містить сцени насильства!

      У коментарі 24 каналу речниця поліції міста Києва Оксана Блищик зазначила, що від одного потерпілого надійшла заява про побиття до відділку поліції. Чи є він студентом – вона не зазначила. 

      Наразі триває правова кваліфікація інциденту. 

       

      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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