У київському тролейбусі спалахнула бійка з різаниною: фото (18+)

У середу, 18 квітня, у Києві на вулиці Малій Житомирській спалахнула бійка у тролейбусі №18. Незначні ножові поранення отримав один чоловік.

Про це повідомляє "Українська правда".

Як розповіли свідки інциденту, сутичка у тролейбусі спалахнула між двома компаніями. Один чоловік отримав ножове поранення, а за даними інших свідків, поранення отримали двоє людей.

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Зазначається, що двері тролейбусу заблокували до прибуття на місце правоохоронців, тому всі пасажири, серед яких були учасники бійки, поранений та очевидці, серед яких були діти, залишалися всередині.

Згодом на місце інциденту приїхала карета швидкої медичної допомоги та поліція. Двері тролейбусу було розблоковано і пораненого чоловіка взялися оглядати медики.

Рух вулицею Мала Житомирська був перекритим.

За словами речниці поліції Києва Оксани Блищик, один чоловік отримав поріз руки. Двох активних учасників бійки доправили до управління поліції. Їм пред'являть обвинувачення за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.



Тролейбус, у якому сталася сутичка