У київському ТЦ охоронці "нокатували" покупця: відео з місця інциденту

1 вересня у столичному торговому центрі "Квадрат" двоє охоронців із невідомих причин напали на покупця. На кадрах із відео видно, що чоловік лежить та намагається до когось додзвонитися по телефону.

Відповідне відео з'явилося на Facebook-сторінці "dtp.kiev.ua".

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Бики-охоронці нокаутували покупця у київському ТЦ. Так звані "сек'юріті" відправили чоловіка середніх років у нокаут, без пояснення причин. У цей момент потерпілий намагається викликати поліцію,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент трапився у торговому центрі "Квадрат", який розташований на Лук'янівці.

"Охорона просто кинула чоловіка на підлогу, коли той намагався дізнатися за що його затримали", – пишуть у соцмережах.

Відео з київського ТЦ, де охоронці напали на чоловіка: