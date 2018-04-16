18:52
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У "Київстарі" відзвітували, в яких містах українці найактивніше користуються 4G

1013 Читать новость на русском
4G в Україні
4G в Україні / Фото з відкритих джерел

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" повідомив, що за перший тиждень після запуску 4G, абоненти використали загалом 170 ТБ 4G-трафіку.

Про це повідомляє прес-служба "Київстар".

Найактивніше 4G використовували абоненти у Києві, Одесі та Львові. Зокрема, у Києві використали 72 ТБ трафіку.

Читайте також: "Київстар" встановив обмеження швидкості інтернету

"Мене приємно здивували результати у Вінниці і Хмельницькому – в цих містах абоненти використовували 13,5 ТБ 4G. Це тільки початок – з липня, коли відбудеться запуск нової технології в діапазоні 1800 МГц, обсяги дата-трафіку виростуть ще істотніше", – заявив президент компанії "Київстар" Петро Чернишов.

Для порівняння, 170 ТБ дата-трафіку може вистачити на 22 роки перегляду відео або на 175 років прослуховування аудіо у високій якості.

Нагадаємо, 6 квітня мобільний оператор "Київстар" запустив високошвидкісний мобільний інтернет 4G. Ця послуга стала доступною для користувачів у 20 українських містах.

Раніше, 30 березня, два українських оператори Vodafone та lifecell заявили про запуск мережі 4G в Україні. Лише за тиждень послугою 4G-інтернету скористалось мільйон українців.

Теги: Техно Інтернет 4G
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук