У "Київстарі" відзвітували, в яких містах українці найактивніше користуються 4G

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" повідомив, що за перший тиждень після запуску 4G, абоненти використали загалом 170 ТБ 4G-трафіку.

Про це повідомляє прес-служба "Київстар".

Найактивніше 4G використовували абоненти у Києві, Одесі та Львові. Зокрема, у Києві використали 72 ТБ трафіку.

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"Мене приємно здивували результати у Вінниці і Хмельницькому – в цих містах абоненти використовували 13,5 ТБ 4G. Це тільки початок – з липня, коли відбудеться запуск нової технології в діапазоні 1800 МГц, обсяги дата-трафіку виростуть ще істотніше", – заявив президент компанії "Київстар" Петро Чернишов.

Для порівняння, 170 ТБ дата-трафіку може вистачити на 22 роки перегляду відео або на 175 років прослуховування аудіо у високій якості.

Нагадаємо, 6 квітня мобільний оператор "Київстар" запустив високошвидкісний мобільний інтернет 4G. Ця послуга стала доступною для користувачів у 20 українських містах.



Раніше, 30 березня, два українських оператори Vodafone та lifecell заявили про запуск мережі 4G в Україні. Лише за тиждень послугою 4G-інтернету скористалось мільйон українців.