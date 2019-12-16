У Кличка презентували новий генплан для Києва: що він передбачає
У Києві представили проєкт генерального плану для столиці, який передбачає будівництво 28,6 мільйонів квадратних метрів житла за 20 років. При цьому, житло пропонується будувати у комплексі з дитсадками, школами та іншої соціальної інфраструктурою.
Про це повідомив начальник КП "Інститут генерального плану Києва" Сергій Броневицький під час брифінгу.
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Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста,
– наголосив мер столиці Віталій Кличко.
Водночас, за прогнозами Інституту демографії Нацакадемії наук, чисельність постійного населення Києва через 20 років складе 3,8 мільйона осіб.
Проєкт нового Генплану Києва передбачає:
- проведення реконструкції застарілого житла загальною площею близько 15 мільйонів квадтратних метрів;
- забезпечення протягом 20-річного етапу 45 тисячами місць у дитячих садках, 67 тисячами місць у школах;
- 3,5 тисячі об'єктів культурної спадщини, а також їхні буферні зони та історичні ареали, де будуть заборонені висотні забудови;
- скорочення площі промислових і комунально-складських територій до 5,5 тисячі гектарів;
- розміщення на звільнених ділянках інноваційних парків і житлово-громадських комплексів, що дозволить збільшити кількість робочих місць майже на 50% – до 2,5 млн;
- збільшення площі зелених зон планується на 2,27 гектарів
- створення і комплексний розвиток Київської агломерації замість розширення меж міста, передбаченого колишнім документом.
Проєкт Генплану розроблений на 7 років з перспективними напрямками розвитку на 20-річний термін.
Броневицький також зазначив, що чинний Генплан за темпами будівництва житла був перевиконаний, тоді як за темпами реалізації інженерної та транспортної інфраструктури він виконаний всього на 20-25%.
Відзначимо, що депутати Верховної Ради у першому читанні схвалили проєкт закону про місто Київ – столицю України. Таким чином, документ взято за основу. Відповідно до нього, повноваження та посади київського міського голови і голови Київської міської держадміністрації розподіляються.
Про що мовиться у законі про столицю
- спеціальний статус Києва;
- реалізацію столичних функцій Києва;
- адміністративно-територіальний устрій Києва;
- організацію міського життя на засадах сталого розвитку міста;
- взаємодію територіальної громади міста Києва та територіальних громад населених пунктів Київської області;
- місцеве самоврядування Києві;
- статус київського міського голови та його заступника з фінансових питань, заступника київського міського голови – керуючого справами Київської міської магістрату та заступника київського міського голови – головного архітектора міста Києва;
- порядок забезпечення главою КМДА дотримання у Києві Конституції і законів України;
- стратегічне планування у Києві;
- стратегічні документи щодо розвитку міста Києва;
- інформаційні системи міста Києва;
- механізм контролю, аудиту та моніторингу в місті;
- функціонування Ратуші як єдиного вікна надання послуг;
- проведення позачергових виборів у Києві 8 грудня;
- скорочення Київради з 120 до 84 депутатів.