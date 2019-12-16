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      У Кличка презентували новий генплан для Києва: що він передбачає

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      Мер Києва представив генплан для столиці / kyivcity.gov.ua

      У Києві представили проєкт генерального плану для столиці, який передбачає будівництво 28,6 мільйонів квадратних метрів житла за 20 років. При цьому, житло пропонується будувати у комплексі з дитсадками, школами та іншої соціальної інфраструктурою.

      Про це повідомив начальник КП "Інститут генерального плану Києва" Сергій Броневицький під час брифінгу.

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      Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста,
      наголосив мер столиці Віталій Кличко.

      Водночас, за прогнозами Інституту демографії Нацакадемії наук, чисельність постійного населення Києва через 20 років складе 3,8 мільйона осіб.

      Проєкт нового Генплану Києва передбачає:

      • проведення реконструкції застарілого житла загальною площею близько 15 мільйонів квадтратних метрів;
      • забезпечення протягом 20-річного етапу 45 тисячами місць у дитячих садках, 67 тисячами місць у школах;
      • 3,5 тисячі об'єктів культурної спадщини, а також їхні буферні зони та історичні ареали, де будуть заборонені висотні забудови;
      • скорочення площі промислових і комунально-складських територій до 5,5 тисячі гектарів;
      • розміщення на звільнених ділянках інноваційних парків і житлово-громадських комплексів, що дозволить збільшити кількість робочих місць майже на 50% – до 2,5 млн;
      • збільшення площі зелених зон планується на 2,27 гектарів
      • створення і комплексний розвиток Київської агломерації замість розширення меж міста, передбаченого колишнім документом.

      Проєкт Генплану розроблений на 7 років з перспективними напрямками розвитку на 20-річний термін.

      Броневицький також зазначив, що чинний Генплан за темпами будівництва житла був перевиконаний, тоді як за темпами реалізації інженерної та транспортної інфраструктури він виконаний всього на 20-25%.

      Відзначимо, що депутати Верховної Ради у першому читанні схвалили проєкт закону про місто Київ – столицю України. Таким чином, документ взято за основу. Відповідно до нього, повноваження та посади київського міського голови і голови Київської міської держадміністрації розподіляються.

      Про що мовиться у законі про столицю

      • спеціальний статус Києва;
      • реалізацію столичних функцій Києва;
      • адміністративно-територіальний устрій Києва;
      • організацію міського життя на засадах сталого розвитку міста;
      • взаємодію територіальної громади міста Києва та територіальних громад населених пунктів Київської області;
      • місцеве самоврядування Києві;
      • статус київського міського голови та його заступника з фінансових питань, заступника київського міського голови – керуючого справами Київської міської магістрату та заступника київського міського голови – головного архітектора міста Києва;
      • порядок забезпечення главою КМДА дотримання у Києві Конституції і законів України;
      • стратегічне планування у Києві;
      • стратегічні документи щодо розвитку міста Києва;
      • інформаційні системи міста Києва;
      • механізм контролю, аудиту та моніторингу в місті;
      • функціонування Ратуші як єдиного вікна надання послуг;
      • проведення позачергових виборів у Києві 8 грудня;
      • скорочення Київради з 120 до 84 депутатів.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Новини нерухомості Новини нерухомості України Кредит на житло Віталій Кличко КМДА Скандальні забудови
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