У Кличка запланували грандіозну перебудову транспортної системи лівого берега Києва

Департамент містобудування та архітектури КМДА планує провести громадські слухання перед прийняттям детального плану території в межах проспекту Петра Григоренка, вулиць Анни Ахматової, Драгоманова, Ревуцького, проспекту Миколи Бажана в Дарницькому районі Києва. Цей план має на меті переформатувати транспортну систему лівого берега столиці.

Як повідомляє видання "Вечірній Київ", головний акцент проектувальники роблять на дорогах.

Зокрема, планується побудувати меридіональну магістраль Троєщина – Осокорки, яка буде основною планувальною віссю лівого берега столиці, частиною якої стане проспект Григоренка. 22-кілометрова магістраль пройде від вулиці Бальзака, вздовж залізничних колій, та по проспекту Григоренка. За проектом, основна проїзна частина проспекту матиме по 3 смуги руху в кожному напрямку, між якими пройде рокадна лінія швидкісного трамваю.

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Окрім цього, Дарницьке шосе планують зробити частиною Східно-Західної автодороги-хорди, що починатиметься від вулиці Бориспільська на лівобережжі та тягнутиметься до Кільцевої дороги на правому березі. Загальна довжина автодороги складатиме 24 км. В Детальному плані території передбачена реконструкція Дарницького шосе – з частковою зміною траси та розширенням проїзної части, для організації безперервного руху транспорту по шосе.

Також в плані передбачена реконструкція транспортної розв’язки в різних рівня на перетині Харківського та Дарницького шосе.

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Крім цього, навколо озера Лебедине запроектована зона відпочинку з упорядкованими пішохідними доріжками, велодоріжками, спортивними та дитячими майданчиками. В безпосередній близькості до запроектованого скверу буде розміщений спортивно-оздоровчий комплекс з басейном та відкритим стадіоном.