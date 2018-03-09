У кліпі Олі Полякової знялися її мама та дочки: відео

З нагоди 8 березня співачка Оля Полякова презентувала кліп на пісню "Мама", в якому знялися її мама та дочки.

Сюрпризом для шанувальників Олі Полякової став її новий образ, адже в піснях і кліпах, на концертах і телешоу вони звикли бачити співачку в образі епатажної, яскравої та емоційної білявки.

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В новому відео співачка з'явилася в образі ніжної та турботливої матері. Варто зазначити, що у кліпі Полякової вперше знялися відразу три покоління жінок. І, якщо старша дочка співачки – Маша вже знімалася у трьох роботах відомої мами, то для молодшої Аліси зйомки в новому відео – дебют.

Дивіться кліп на пісню "Мама" Олі Полякової: