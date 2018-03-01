У кліпі Пономарьова знялась відома російська акторка

Народний артист України Олександр Пономарьов випустив кліп на танцювальний трек "Найкраща", у якому головну роль зіграла російська акторка Євгенія Лоза.

Про це повідомляє ТСН.

За сюжетом у кліпі на пісню "Найкраща" Олександр Пономарьов виступає у ролі чоловіка, який у кафе закохується в офіціантку, роль якої зіграла російська акторка Євгенія Лоза.

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У кліпі з'являється ще один відвідувач кафе, який врешті освідчується головній героїні – офіціантці Євгенії Лозі.

Це відео у мене викликає післясмак, романтичний спогад, як це знімалося, як це було,

– розповів Олександр.

У кліпі Олександра Пономарьова знялась відома російська акторка Євгенія Лоза​

Олександр додав, що зображена у кліпі історія має відгомін його особистого життя.

"На мій погляд, існує проблема, коли дівчина кохає не людину, а її статки. У цьому кліпі я перевіряв цю дівчину і вона виявилася справжньою", – додав Пономарьов.

Як відомо, росіянка Євгенія Лоза зіграла у таких відомих кінострічках і телесеріалах, як "Марш Турецького", "Каменська-3", "Попелюшка.ru" та інших.

У кліпі Олександра Пономарьова знялась відома російська акторка Євгенія Лоза​ – відео