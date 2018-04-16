20:28
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У КМДА розповіли подробиці реконструкції станції метро "Святошин"

93 Читать новость на русском
Дмитро Давтян
Дмитро Давтян / kyivcity.gov.ua

Ремонтні роботи на станції метро "Святошин", як і планувалося, будуть завершені до вересня поточного року.

Про це під час інспекції заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Він упевнений, що оновлена станція буде комфортнішою для всіх категорій пасажирів, йдеться на офіційному порталі Києва.

"Капітальний ремонт передбачає: встановлення 5 ліфтів та підйомної платформи у переході для маломобільних людей, заміну дверей та облаштування проходів для візків, а також оновлення системи навігації для пасажирів маломобільних груп населення, – розповів Дмитро Давтян. – Крім того, на платформі та у вестибюлях станції буде облаштована тактильна плитка для пасажирів зі слабким зором. Якщо говорити про безпеку в цілому, встановлюються камери відеоспостереження на станції та у переходах".

Також на оновленій станції проводять ремонт, заміну облицювання та оздоблення стелі у підземних переходах біля станції. Буде підвищено рівень протипожежного захисту, встановлено енергозберігаюче освітлення, на платформі замінять лавки, а на самій станції – розмежувальні бар’єри та поручні.

"Зараз виконані роботи з демонтажу облицювальних матеріалів та обладнання (плитки на колійних стінах, у вестибюлі та у переході, турнікетів), проводяться підготовчі роботи до монтажу ліфтових шахт", – заявив заступник голови КМДА. Він також підкреслив, що все рухається за планом.

"Станція "Святошин" – пілотний проект переобладнання конструкції 1971 року під вимоги та норми сучасності. Доступність інфраструктури підземки для пасажирів усіх категорій – важливий напрям розвитку. Наразі повністю пристосованими для маломобільних груп є 12 станцій. Йде проектування рішень щодо ще 13-ти. Маємо завдання зробити всі станції такими за наступні 3 роки", – зазначив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Теги: Новини Києва КМДА метро
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
сьогодні, 19:01 Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
Інна Жолобович 5751
Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
сьогодні, 17:02 Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
Блог Соцмережі 962
Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
сьогодні, 16:09 Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
Олена Булан 926
Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
сьогодні, 15:04 Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
842
О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор
сьогодні, 15:00 О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор "Томагавкам"
Злой Одессит 3720
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук