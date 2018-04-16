У КМДА розповіли подробиці реконструкції станції метро "Святошин"

Ремонтні роботи на станції метро "Святошин", як і планувалося, будуть завершені до вересня поточного року.

Про це під час інспекції заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Він упевнений, що оновлена станція буде комфортнішою для всіх категорій пасажирів, йдеться на офіційному порталі Києва.

"Капітальний ремонт передбачає: встановлення 5 ліфтів та підйомної платформи у переході для маломобільних людей, заміну дверей та облаштування проходів для візків, а також оновлення системи навігації для пасажирів маломобільних груп населення, – розповів Дмитро Давтян. – Крім того, на платформі та у вестибюлях станції буде облаштована тактильна плитка для пасажирів зі слабким зором. Якщо говорити про безпеку в цілому, встановлюються камери відеоспостереження на станції та у переходах".

Також на оновленій станції проводять ремонт, заміну облицювання та оздоблення стелі у підземних переходах біля станції. Буде підвищено рівень протипожежного захисту, встановлено енергозберігаюче освітлення, на платформі замінять лавки, а на самій станції – розмежувальні бар’єри та поручні.

"Зараз виконані роботи з демонтажу облицювальних матеріалів та обладнання (плитки на колійних стінах, у вестибюлі та у переході, турнікетів), проводяться підготовчі роботи до монтажу ліфтових шахт", – заявив заступник голови КМДА. Він також підкреслив, що все рухається за планом.

"Станція "Святошин" – пілотний проект переобладнання конструкції 1971 року під вимоги та норми сучасності. Доступність інфраструктури підземки для пасажирів усіх категорій – важливий напрям розвитку. Наразі повністю пристосованими для маломобільних груп є 12 станцій. Йде проектування рішень щодо ще 13-ти. Маємо завдання зробити всі станції такими за наступні 3 роки", – зазначив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.