У КНДР підтвердили зустріч Кім Чен Ина з Путіним у Росії

Північнокорейський лідер відвідає РФ на запрошення президента Володимира Путіна. Глави обох країн планують провести переговори. Наразі невідомо про точний час та місце проведення саміту.

Про можливу зустріч Путіна та Кім Чен Ина стало відомо ще 15 квітня. Тоді російський президент планував відвідати далекий схід та зустрітися з лідером КНДР. Однак зараз у Центральному телеграфному агентстві Кореї повідомили про те, що Кім Чен Ина офіційно запрошено до Росії.

Читайте також: Північна Корея провела випробування нової зброї

Раніше у Кремлі заявляли про те, що Кім Чен Ин повинен відвідати Росію у квітні. Тоді назвати місце і точний час майбутньої зустрічі відмовилися, пояснивши це міркуваннями безпеки. Однією з імовірних дат проведення переговорів називали 25 квітня. Місцем зустрічі може стати кампус Далекосхідного федерального університету на острові Російський.

За словами прес-секретаря глави РФ Дмитрія Пєскова, Путін і Кім Чен Ин обговорять проблему денуклеаризації Корейського півострова, розвиток двосторонніх відносин і регіональне співробітництво.

Водночас нещодавно лідер КНДР заявив про свій намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом незважаючи на їхню попередню невдалу зустріч.

Він наголосив, що якщо США мають таке ж сильне бажання провести третю зустріч на вищому рівні, то у КНДР готові спробувати ще раз.

Як пройшов другий саміт лідерів КНДР та США

Дональд Трамп і Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої.

КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились.

Вважається, що основним "каменем спотикання" стала вимога США закрити кілька десятків ядерних об'єктів КНДР, в той час як представники Пхеньяну наполягали на демонтажі лише Йонбенского дослідного центру. Також Сполучені Штати довідалися про секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном.