У КНДР заявили, що країна виконує всі вимоги США щодо денуклеаризації

Лідер Північної Кореї заявив, що країна виконує усі умови договору зі Сполученими Штатами Америки щодо ядерного обеззброєння.

Про це повідомила агенція "ТАСС".

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Зазначається, що під час розмови Кім Чен Ина зі спецпосланцем глави КНР Си Цзінпіна лідер КНДР наголосив, на дотриманні усіх умов угоди з США.

На парадах у КНДР традиційно показують найостанніші військові розробки. Так сталося і цього разу: солдати були озброєні останніми місцевими модифікаціями автоматів Калашникова, одягнені в броню з балістичної тканини, а в їх екіпіровку входили пристрої нічного бачення.

Однак головна гордість КНДР, міжконтинентальні балістичні ракети, на параді так і не з'явилася.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп скасував візит держсекретаря Майка Помпео до Північної Кореї, який планував відвідати країну 27 серпня. Причиною такого рішення стало те, що Трампу здається, що країни не досягають достатніх успіхів у питанні денуклеаризації Корейського півострова.



Додамо, що Дональд Трамп оприлюднив заяву Білого дому, в якій стверджується, що Китай тисне на Північну Корею у зв'язку із суперечками між Вашингтоном та Пекіном у сфері торгівлі.

Денуклеаризація КНДР: