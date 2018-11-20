У коледжі Керчі, де стався масовий розстріл, знову евакуйовують студентів: відома причина
В окупованій Керчі через загрозу мінування почали евакуйовувати студентів і викладачів політехнічного коледжу, де 17 жовтня сталося масове вбивство.
Про це повідомляє місцеве видання "Керч ФМ".
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До навчального закладу приїхали рятувальники та працівники поліції окупантів, а також так звана "позавідомча охорона" з автоматами.
На вулиці стоять діти і викладачі. Багато хто вже пішов додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ДАІ та МНС. Машин швидкої допомоги немає,
– йдеться у повідомленні.
За словами студентів, у будівлі коледжу "спрацювала тривожна кнопка". Після цього, з корпусу вивели всіх учнів, студентам сказали, що вони можуть іти додому.
З керченського коледжу евакуйовують студентів
Студентів коледжу в Керчі евакуйовують через загрозу мінування
У коледжі Керчі знову евакуйовують студентів
Керченський коледж могли замінувати, студентів евакуйовують
Студентів коледжу в Керчі евакуйовують через загрозу мінування
У Керчі евакуювали студентів політехнічного коледжу через загрозу мінування
Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.
Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.
За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.
Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео