У коледжі Керчі, де стався масовий розстріл, знову евакуйовують студентів: відома причина

В окупованій Керчі через загрозу мінування почали евакуйовувати студентів і викладачів політехнічного коледжу, де 17 жовтня сталося масове вбивство.

Про це повідомляє місцеве видання "Керч ФМ".

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До навчального закладу приїхали рятувальники та працівники поліції окупантів, а також так звана "позавідомча охорона" з автоматами.

На вулиці стоять діти і викладачі. Багато хто вже пішов додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ДАІ та МНС. Машин швидкої допомоги немає,

– йдеться у повідомленні.

За словами студентів, у будівлі коледжу "спрацювала тривожна кнопка". Після цього, з корпусу вивели всіх учнів, студентам сказали, що вони можуть іти додому.



З керченського коледжу евакуйовують студентів



Студентів коледжу в Керчі евакуйовують через загрозу мінування



У коледжі Керчі знову евакуйовують студентів



Керченський коледж могли замінувати, студентів евакуйовують



Студентів коледжу в Керчі евакуйовують через загрозу мінування



У Керчі евакуювали студентів політехнічного коледжу через загрозу мінування

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.



За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео