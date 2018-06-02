У Колумбії на вечірці застрелили молодого футболіста

1 червня у колумбійському місті Калі розстріляли 24-річного нападника місцевого футбольного клубу "Кортулуа" Алехандро Пеньярандо.

Як повідомляється у Twitter, спортсмена убили просто під час вечірки, яка відбувалася в будинку іншого футболіста – Алексіса Борхі.

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Зокрема, невідомий зробив кілька пострілів, які стали смертельними для Пеньяранди. Під час нападу був також поранений партнер вбитого по команді – півзахисник Хейссен Іскьєрдо, якого доставили у лікарню.

За інформацією поліції, вбивця прийшов на вечірку гравців, щоб з'ясувати із загиблим стосунки через дівчину.

Правоохоронці кваліфікують це вбивство як навмисне.

Зазначимо, Алехандро Пеньяранда почав кар'єру в "Атлетіко Насьональ". У 2014 році він перейшов в "Америку". За "Кортулуа" нападаючий виступав на правах оренди.