20:55
30 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Діти Кремля і Санта-Путін. Бідний-нещасний Дерипаска
      Вєсті Кремля
      19:26, 29 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Президентські амбіції Кернеса. Нарцис Валерійович
      Вєсті.UA
      17:34, 29 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      У команді Джошуа визнали, що Усик найкращий у 2018 році

      158 Читать новость на русском
      Промоутер Едді Хірн назвав Усика найкращим у 2018 році
      Промоутер Едді Хірн назвав Усика найкращим у 2018 році / ua-football.com

      Відомий британський промоутер Едді Хірн, який співпрацює з британським боксером Ентоні Джошуа, вважає Олександра Усика найкращим боксером у 2018 році.

      "Я не думаю, що хтось може зрівнятися з Олександром Усиком", – сказав Хірн в інтерв'ю IFL TV, пише SportArena.

      Читайте також: Нокаути Усика та Гвоздика потрапили у топ-10 у 2018 році: відео

      Також Хірн відзазначив Джоша Уоррінгтона, Тайсона Ф'юрі й Діллан Уайта.

      "Уайт розправився з Брауном, Паркером і Чісорою. Я думаю, що це був ще один чудовий рік", – додав промоутер.

      Нагадаємо, що українського чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) визнано найкращим боксером року за версією авторитетного видання The Ring. Також Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk.

       

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто малював Різдво – Ван Гог чи Далі? Тест на знання зимових фантазій художників
      сьогодні , 20:01 Хто малював Різдво – Ван Гог чи Далі? Тест на знання зимових фантазій художників
      Наталія Печерська 750
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      ЛГБТ – не на часі? Але права людини не бувають неактуальними
      сьогодні , 20:01 ЛГБТ – не на часі? Але права людини не бувають неактуальними
      Наталія Лебідь 130
      Найсмішніші меми тижня: картопля для Путіна і Поклонська на коні
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: картопля для Путіна і Поклонська на коні
      1826
      Моторошні зізнання українського полоненого та п'яні розбірки бойовиків – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Моторошні зізнання українського полоненого та п'яні розбірки бойовиків – топ-5 відео тижня
      817
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Томмі Робредо у двох сетах переграв поляка Міхала Пшищенжни
       13 липня 2010 , 21:44
      Ультрас "Дніпра" бойкотуватимуть матч проти "Тоттенхема"
       20 лютого 2014 , 15:49
      Мілевський залишиться у "Хайдуку" (ФОТО)
       24 травня 2015 , 14:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук