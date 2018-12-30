У команді Джошуа визнали, що Усик найкращий у 2018 році

Відомий британський промоутер Едді Хірн, який співпрацює з британським боксером Ентоні Джошуа, вважає Олександра Усика найкращим боксером у 2018 році.

"Я не думаю, що хтось може зрівнятися з Олександром Усиком", – сказав Хірн в інтерв'ю IFL TV, пише SportArena.

Читайте також: Нокаути Усика та Гвоздика потрапили у топ-10 у 2018 році: відео

Також Хірн відзазначив Джоша Уоррінгтона, Тайсона Ф'юрі й Діллан Уайта.

"Уайт розправився з Брауном, Паркером і Чісорою. Я думаю, що це був ще один чудовий рік", – додав промоутер.

Нагадаємо, що українського чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) визнано найкращим боксером року за версією авторитетного видання The Ring. Також Усик визнаний найкращим боксером 2018 року за версією BoxingTalk.