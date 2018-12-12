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      У команді Джошуа зробили важливу заяву щодо бою з Усиком у квітні

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      Джошуа не буде битися проти Усика в квітні
      Джошуа не буде битися проти Усика в квітні / iSport.ua

      Команда чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не розглядає українського абсолютного чемпіона світу у важкій категорії (до 90,7 кг) Олександра Усика як можливого суперника на 13 квітня наступного року.

      Про це в інтерв'ю Sky Sports заявив промоутер Джошуа Едді Хірн, який заявив, що ніяких конкретних розмов про бій не було.

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      "Я бачив повідомлення, в яких йдеться про те, що з боєм Джошуа-Усик все вже вирішено. Але це зовсім не так, – запевнив Хірн.  Про цей поєдинок і розмов-то предметних не було. У майбутньому, якщо Усик підніметься у хевівейт. Поки ж нічого конкретного".

      Хірн переконаний, що Усику потрібно відпочити, тому що у 2018 році він провів багато поєдинків. Промоутер вважає, що українець буде готовий до квітня-травня. Також він впевнений, що перед зустріччю з Джошуа Олександр проведе ще один-два бої.

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      Промоутер підсумував, що станом на сьогодні вони точно не розглядають можливість поєдинку Джошуа-Усик у квітні.

      Нагадаємо, Усик є абсолютним чемпіон світу у першій важкій вазі. Він володіє титулами чемпіона за версіями WBA, WBC, WBO, IBF та The Ring. 10 листопада 2018 року він захистив титули у бою проти Тоні Белью. 

       

      Теги: Спорт Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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