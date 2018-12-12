У команді Джошуа зробили важливу заяву щодо бою з Усиком у квітні

Команда чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа не розглядає українського абсолютного чемпіона світу у важкій категорії (до 90,7 кг) Олександра Усика як можливого суперника на 13 квітня наступного року.

Про це в інтерв'ю Sky Sports заявив промоутер Джошуа Едді Хірн, який заявив, що ніяких конкретних розмов про бій не було.

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"Я бачив повідомлення, в яких йдеться про те, що з боєм Джошуа-Усик все вже вирішено. Але це зовсім не так, – запевнив Хірн. Про цей поєдинок і розмов-то предметних не було. У майбутньому, якщо Усик підніметься у хевівейт. Поки ж нічого конкретного".

Хірн переконаний, що Усику потрібно відпочити, тому що у 2018 році він провів багато поєдинків. Промоутер вважає, що українець буде готовий до квітня-травня. Також він впевнений, що перед зустріччю з Джошуа Олександр проведе ще один-два бої.

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Промоутер підсумував, що станом на сьогодні вони точно не розглядають можливість поєдинку Джошуа-Усик у квітні.

Нагадаємо, Усик є абсолютним чемпіон світу у першій важкій вазі. Він володіє титулами чемпіона за версіями WBA, WBC, WBO, IBF та The Ring. 10 листопада 2018 року він захистив титули у бою проти Тоні Белью.