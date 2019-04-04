16:22
4 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Весті Кремля. Як Путін стає античним героєм. Особливе Prado для росіян
      Вєсті Кремля
      22:13, 3 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка
      Вєсті.UA
      20:04, 3 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, 3 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Секретні об’єкти
      Згадати все
      22:09, 3 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У команді Зеленського заявили, що Google заблокував їх рекламний ролик про дебати

      1094 Читать новость на русском
      У команді Зеленського заявили, що Google заблокував їх рекламний ролик про дебати
      У команді Зеленського заявили, що Google заблокував їх рекламний ролик про дебати / 24 канал

      Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського заявила, що Google заблокував їх рекламний акаунт, тому відео про дебати не потрапило у вкладку "тренди".

      У Google не пояснили причину, чому це зробили, пише Зе!команда у Facebook.

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      У Зеленського додали, що показники переглядів відео не відповідають реальній статистиці. 

      "Ну і на довершення: відеозвернення Володимира стосовно дебатів, яке набрало 800 тисяч переглядів за 15 годин, так і не потрапило у вкладку "тренди". Що, наша влада намагається і вас купити?!" – йдеться в повідомленні команди кандидата в президенти.

      У коментарях видання theБабель координатор діджитал-команди Зеленського Михайло Федоров зазначив, що вони звернулись до компанії Google. Там їм відповіли, що потрібно чекати рішення на основі заповненої ними форми. У Google наголосили, що трафіку за переходами на відео набагато більше, ніж переглядів.

       

       

      blog_ava
      Дебати на стадіоні можуть не відбутися: Зеленський хоче вибачень Порошенка
      сьогодні
      5816
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Путін шантажує Україну на 2,3 млрд євро, – Bild
      сьогодні , 15:44 Путін шантажує Україну на 2,3 млрд євро, – Bild
      Світові Медіа 448
      Що мають зробити українські політики для підвищення своєї популярності?
      сьогодні , 15:00 Що мають зробити українські політики для підвищення своєї популярності?
      Сергій Стельмах 193
      Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point
      сьогодні , 13:41 Російським військовим заборонили користуватися мобілками через "проколи" в Україні, – Le Point
      Світові Медіа 1385
      Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      сьогодні , 12:06 Дебати між Порошенком та Зеленським на НСК "Олімпійський" – це законно
      Блог Соцмережі 3640
      Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      сьогодні , 08:40 Навів мости: нащо Кличко нівечить Володимирську гірку?
      Михайло Поживанов 1460
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук