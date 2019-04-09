У команді Зеленського з'явилися нові експерти: за що вони відповідатимуть

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського назвала прізвища нових експертів у ключових сферах діяльності, які будуть допомагати йому під час передвиборчої кампанії.

Згідно з оновленими даними, у команду політика потрапили екс-міністр, юристи, викладач, колишній чиновник Суспільного та еколог, передає Інтерфакс.

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Хто і за що буде відповідати у команді Зеленського?

Володимир Шульмейстер (колишній перший заступник міністра інфраструктури) – транспорт та інфраструктура;



Олександр Харебін (екс-перший заступник голови Національної телерадіокомпанії) – інформаційна та мовна політика, загальнополітичні питання;



Данило Гетманцев (президент і керівник практики банківського та фінансового права юркомпанії Jurimex) – оподаткування, публічні фінанси та банківське право;



Олег Бондаренко (голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений фонд") – екологія, правові питання;



Олександр Мережко (завідувач кафедри права Київського національного лінгвістичного університету) – E-government і народовладдя;



Руслан Рохов (засновник школи мерів і екс-претендент на посаду мера Хмельницького) – місцевий та регіональний розвиток;



Сергій Бабак (екс-член Нацради з питань якості вищої освіти) – освіта і наука;



Ірина Венедіктова (член науково-консультативної ради Верховного суду) – конституціоналізм, розвиток громадянського суспільства, права та обов'язки громадян;



Вадим Галайчук (юрист Hillmont Partners).

Також, у списку радників є колишній міністр фінансів Олександр Данилюк, колишній міністр економрозвитку і торгівлі Айварас Абромавічус та екс-заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка.

Безпосередньо представниками "Зе!команди" є спікер Дмитро Разумков, глава передвиборчого штабу Іван Баканов, ідеолог партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, координатор Олександр Корнієнко, координатор діджитал напрямку Михайло Федоров і Святослав Юраш.



Що обіцяє зробити Зеленський на посаді президента

Які результати першого туру виборів? За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками і призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.