У компанії Ілона Маска трапився промовистий інцидент

Засновник Tesla Ілон Маск підняв тривогу через зрадника у лавах співробітників компанії.

Про це пише "Голос Америки".

Маск заявив, що зрадник зробив "прямі зміни в коді" внутрішніх систем і передавав дані третім особам.

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У листі співробітникам Маск пояснив, що неназваний співробітник пішов на такий крок, бо не отримав підвищення на роботі. Шпигун уже зізнався в скоєному.

За словами Маска, у витоку даних могли бути зацікавлені "брокери з Уолл-Стріт", "нафтогазові компанії" або конкуренти з більш великих автоконцернів.