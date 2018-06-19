У компанії Ілона Маска трапився промовистий інцидент
Засновник Tesla Ілон Маск підняв тривогу через зрадника у лавах співробітників компанії.
Про це пише "Голос Америки".
Маск заявив, що зрадник зробив "прямі зміни в коді" внутрішніх систем і передавав дані третім особам.
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У листі співробітникам Маск пояснив, що неназваний співробітник пішов на такий крок, бо не отримав підвищення на роботі. Шпигун уже зізнався в скоєному.
За словами Маска, у витоку даних могли бути зацікавлені "брокери з Уолл-Стріт", "нафтогазові компанії" або конкуренти з більш великих автоконцернів.
Джерело: 24 Канал
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