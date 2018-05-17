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У Конго завезли 4 тисячі доз вакцини від Еболи

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У регіон, де зафіксували спалах захворювання, буде важко доправити медикаменти
У регіон, де зафіксували спалах захворювання, буде важко доправити медикаменти / health.unian.ua

До столиці Конго Кіншасу доправили першу партію вакцин від вірусу лихоманки Ебола. Зазначається, що у район, де відбувся спалах захворювання, буде важко доправити медикаменти.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

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Ця перша доставка вакцини повинна допомогти ВООЗ та її партнерам боротися із найновішим спалахом Еболи, оголошеним владою Конго 8 травня у регіоні, розташованому на півночі країни,
– йдеться у повідомленні.

Також в ООН зазначили, що фахівцям буде важко потрапити в район, де найбільше хворих, щоб провести вакцинації.

Цю проблему будуть вирішувати спільно міністерство охорони здоров'я Конго і Всесвітня організація охорони здоров'я.

Нагадаємо, Демократичній Республіці Конго оголосили про новий спалах небезпечної лихоманки Ебола через майже 10 місяців після завершення попереднього спалаху, 17 людей загинуло.

Що таке вірус Ебола? Один з найжахливіших вірусів на планеті. Ебола є віддаленим родичем деяких легеневих вірусів, кору і сказу. Але в результаті еволюції він сконцентрував в собі найгірше з усіх відомих вірусів. Перший випадок спалаху захворювання вірусом Ебола трапився в Заїрі, в 1976 році.

Теги: Медицина Здоров'я Інфекція Конго Вірус Ебола Вакцина
Джерело: 24 канал
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