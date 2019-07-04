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      У Конгресі США Путіна назвали диктатором і запропонували ввести нові санкції проти Росії

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      США може ввести додаткові санкції проти РФ
      США може ввести додаткові санкції проти РФ / informator.news

      Група підтримки України в Конгресі США засудила дії ПАРЄ, яка повернула право голосу Росії. У зв'язку із цим представила проект двопартійної резолюції Палати представників, у якому зокрема йдеться про нові санкції проти Росії.

      У Конгресі наполягають – якщо Росія не відпустить українських моряків, захоплених у Керченській протоці 25 листопада 2018 року, до листопада 2019 року, то на неї необхідно накласти додаткові санкції. 

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      У тексті резолюції вказують, що "рішення Ради Європи в повній мірі відновити право голосу Росії і її диктатора Володимира Путіна" справді виглядає дивним та таким, що дискредитує Раду Європи, оскільки країну виключили звідти через агресію проти Україну та порушення її територіальної цілісності.

      "Росію обґрунтовано виключили з Ради Європи після її порушення (українського) суверенітету в Криму. Російські сили не тільки залишилися в Криму, Росія продовжила вести смертоносну війну в українському регіоні Донбасі, і вести дестабілізуючу інформаційну кампанію в усьому світі з метою підриву демократичних інститутів", – зазначили у документі. 

      Чому всі говорять про ПАРЄ і Росію та чому це важливо?

      У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платила відповідні внески. Через несплату їй неодноразово погрожували виключити із Ради Європи, а Росія, зі свого боку, поривалась піти сама.

      Однак 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10. 

      Росію повернули в ПАРЄ
      Список країн, які повернули Росію в ПАРЄ

      Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради із закликом терміново розглянути питання зупинення участі держави в роботі Асамблеї. А президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням ПАРЄ.

      1 липня парламентський комітет із закордонних справ рекомендував Верховній Раді призупинити участь постійної делегації в роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеціанської комісії та відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори 21 липня.

      Читайте також: Світова преса рознесла ПАРЄ в хлам, – Ар'єв про повернення Росії до Ради Європи

      2 липня Парубій підписав лист з відповідним змістом до президента ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є. Та у відповідь висловилася, що, мовляв, шкодує про ситуацію, що склалася. Але у ПАРЄ вважають, що Україна повинна запрошувати спостерігачів Асамблеї для моніторингу виборчих кампаній.

      3 липня через рішення Верховної Ради європейські парламентарі, які перебували в Україні з метою оцінки передвиборчої ситуації, пов'язаної із виборами до Верховної Ради, вирішили достроково припинити роботу і поїхати геть з країни. 

      Словом, стосунки між ПАРЄ та Україною, яку підтримують США та Канада, зараз доволі напружені. 

      росію повернули до парє: хроніка подій
      blog_ava
      Росія висунула остаточні звинувачення 18 українським морякам
      3 липня
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      Теги: Новини політики Новини України ПАРЄ Новини США Санкції Новини Росії Україна – Росія
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