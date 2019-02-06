У Конгресу залишилося десять днів, – Трамп про будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Американський президент у щорічному виступі перед Конгресом заявив, що стіна на кордоні з Мексикою – це стратегічно важливий бар'єр і він доб’ється її будівництва.

За словами Трампа, його адміністрація запропонувала компроміс, щоб покласти край кризі на південному кордоні, зверенення транслював сайт Білого дому.

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"Компроміс включає виділення гуманітарної допомоги, збільшення числа правоохоронців, технології з виявлення наркотиків в наших портах, а також будівництво захисного бар'єру на кордоні", – зазначив очільник Білого дому.

Стіна буде збудована зі сталі, а не з бетону та, за словами Трампа, її поставлять там, де співробітники прикордонного контролю потребуватимуть цього найбільше.

Просто побудуйте стіну, стіна врятує життя. Давайте працювати разом, щоб досягти компромісу, який зробить Америку безпечнішою,

– заявив Трамп.

Також він закликав Конгрес за решту десять днів до початку нового "шатдаун" прийняти бюджет, який предуматрівает кошти на будівництво стіни з Мексикою.

"У Конгресу залишилося десять днів, щоб провести законопроект, який профінансує наші органи влади, захистить нашу батьківщину і забезпечить безпеку нашої південного кордону", – нагадав президент США.

У США закінчився урядовий "шатдаун", який тривав з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019, через відмову Конгресу США ухвалювати фінансування понад 5 мільярдів доларів у бюджеті 2019 року на виконання виборчої обіцянки Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні США та Мексики.

Що таке "шатдаун"?Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів до 2018 року "шатдаун" відбувався 17 разів. Востаннє – у 2013 році через несвоєчасно прийнятий бюджет.