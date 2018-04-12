У користувачів знову виникли серйозні проблеми із Samsung Galaxy S9 і Galaxy S9+

Користувачі флагманських смартфонів від Samsung – Galaxy S9 і Galaxy S9+, знову зіштовхнулись із проблемами у роботі смартфонів.

Як пише видання akket.com, за останні кілька днів користувачі знову масово скаржаться на проблеми з екраном. Вони незадоволені тим, як відображаються темні кольори.

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Тож є вірогідність, що свіжа партія смартфонів Galaxy S9 і Galaxy S9 + була бракованою, тому як телефони з неї неправильно відображають кольори.

Так, замість плавного переходу від сірого до чорного дисплей показує пікселі і блоки чорних квадратиків. Така проблема виникла на смартфонах, які купили наприкінці березня – на початку квітня.

Один з користувачів сфотографував один і той же кадр в фільми на смартфонах Galaxy S8 і Galaxy S9.

Користувачі скаржаться на проблеми з Galaxy S9 і Galaxy S9 +

Це вже не перша подібна проблема з Galaxy S9 і Galaxy S9 +. У березні користувачі скаржились, що екран Galaxy S9 не реагує на дотики. При цьому, дехто з користувачів вирішив проблему просто скинувши налаштування до заводських. Однак, у більшості проблему так і не вдалось усунути.