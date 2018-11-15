У короткому халатику: фото Світоліної з Кличком спантеличило мережу

Спільний знімок українського боксера Володимира Кличка і першої ракетки України Еліни Світоліної викликав бурхливе обговорення в мережі. Приводом для обговорень став відвертий наряд тенісистки.

Спортсмени стали гостями вечора одного із закритих клубів столиці напередодні бою Олександра Усика і Тоні Белью. При цьому тенісистка вибрала досить несподіваний наряд.

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Еліна вирішила надіти на захід легке і досить коротке плаття з розрізом, яке вболівальники порівняли зі звичайним халатом. "Світоліна в халатику, Кличко в домашніх тапочках, без шкарпеток", "Нормально, Кличко без шкарпеток, а Світоліна в халатику, що це було?", – пишуть фанати тенісистки в соціальної мережі Facebook.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна зізналася, що полюбляє ходити магазинами, однак робить це обережно, бо їй потрібен час, щоб налаштуватися щось купити.

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