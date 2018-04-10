У Космос хочуть відправити готель, що прийме туристів вже до 2022 року

Американський стартап Orion Span планує побудувати космічний готель Aurora Station, який відправлятиме туристів у Космос. Вартість 12-денного відпочинку на орбіті складе 9,5 мільйона доларів.

Про це пише видання N+1.

Єдиною космічною станцією, яка вже приймає відвідувачів, є МКС (Міжнародна космічна станція). Однак, головне призначення МКС – дослідницька діяльність, тому потокові екскурсії тут не передбачені.

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Відтак, стартап Orion Span планують проект Одномодульної космічної станції, яка буде запущена на орбіту в 2021 році. Її довжина складе всього 13,3 метра, а ширина – 4,3 метра

У цьому космічному готелі зможе розміститися до 6 людей - четверо пасажирів і два члени екіпажу. В ціну, яку заплатять туристи за космічну подорож, входить тримісячна підготовча програма, а також транспортування до готелю і назад.

За задумом розробників, перші гості відвідають Aurora Station вже в 2022 році.

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у Космосі. Будівництво відбувалось у співробітництві аерокосмічних агентств Росії, США, Японії, Канади, Бразилії та Євросоюзу. Станція мала працювати на орбіті до 2010 року, однак нині планують проводити роботи станції до 2024 року.