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У космос з Італії: Virgin Galactic оприлюднила гучні плани щодо космічного туризму в Європі

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Virgin Galactic буде запускати туристів на орбіту з космопорту в Італії
Virgin Galactic буде запускати туристів на орбіту з космопорту в Італії / Соцмережі

Американська космічна туристична компанія Virgin Galactic оголосила про партнерство з італійськими аерокосмічними компаніями Sitael (найбільша приватна компанія в Італії) і Altec (компанія, якою володіє Італійська космічна агенція) щодо відправки людей у космос з Європейського континенту.

План полягає у тому, аби космічні туристи могли здійснювати польоти з майбутнього космопорту в італійській Гроттальї. Якщо проект усе ж удасться зреалізувати, то Virgin Galactic може стати першою компанією, яка відправить когось у космос з Італії або будь-якої іншої країни ЄС, передає The Verge.

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Як передбачається, обидва партнери разом із Virgin Galactic розроблятимуть інфраструктуру для проведення космічних польотів з космодрому Гроттальї, щоправда поки не обумовлено терміни цих рейсів.

Також у Virgin Galactic поставили собі за мету збудувати абсолютно новий космічний корабель, що працюватиме на космодромі у Гроттальї упродовж невизначеного часу. Водночас Sitael та інші компанії італійської космічної індустрії допомагатимуть у розробці цього проекту. Планується, що у майбутнє таке судно буде використуватися як для переправки туристів у космос, так і для запуску супутників, а також для проведення різних наукових експериментів у середовищі на значній висоті та з малою силою тяжіння.

Сам майбутній космопорт хочуть перебудувати з аеропорту комуни Гротталья.

Хоча вже багато людей зголосилися на рейси на орбіту, причім сотні клієнтів компанії є готовими оплатити депозити у розмірі 250 тисяч доларів за квиток, але Virgin Galactic не називає дату перших пасажирських рейсів, щоправда генеральний директор Річард Бренсон сказав, що він може почати літати на космічному літаку вже цього року.

До слова, це вже не перша угода між Virgin Galactic і Італією – до цього компанія разом із Італійською космічною агенцію почали працювати над космічною науковою місією, яку планують здійснити до кінця 2019 року. Цей політ стартуватиме у Мохаве.

Нагадаємо, раніше у американській компанії Blue Origin заявили, що вже у 2023 році людина розпочне колонізацію Місяця.

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Теги: Техно Космос авіація
Джерело: 24 Канал
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