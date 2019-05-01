У Краматорську авто з військовими влетіло у маршрутку, є жертва: фото

У Краматорську сталась ДТП за участю автомобіля і маршрутки. Внаслідок аварії військовий, що перебував на передньому пасажирському сидінні автівки, загинув, водій та другий пасажир зазнали поранень.

Інцидент стався 1 травня на перетині вулиць Ґампера і Тихого. За повідомленням поліції, зіткнення відбулось, коли маршрутка зупинилась пропустити зустрічний транспорт, передає місцеве видання obs.in.ua з місця події. Читайте також: П'яний водій вщент розтрощив сім авто у Києві: фото та відео

Аварія у Краматорську за участю військових Пасажири маршрутки не постраждали.

В аварії загинув один військовий Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП.

Аварія у Краматорську