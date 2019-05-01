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      У Краматорську авто з військовими влетіло у маршрутку, є жертва: фото

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      В аварії загинув військовий
      В аварії загинув військовий / obs.in.ua

      У Краматорську сталась ДТП за участю автомобіля і маршрутки. Внаслідок аварії військовий, що перебував на передньому пасажирському сидінні автівки, загинув, водій та другий пасажир зазнали поранень.

      Інцидент стався 1 травня на перетині вулиць Ґампера і Тихого. За повідомленням поліції, зіткнення відбулось, коли маршрутка зупинилась пропустити зустрічний транспорт, передає місцеве видання obs.in.ua з місця події.

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      Аварія у Краматорську за участю військових

      Пасажири маршрутки не постраждали.


      В аварії загинув один військовий

      Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП. 


      Аварія у Краматорську

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      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Краматорська Аварії та ДТП Жертви
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