У Краматорську мотоцикліст збив дитину та врізався в авто: фото

У Краматорську 34-річний мотоцикліст на пішохідному переході збив 11-річну дівчинку, а потім врізався в автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Донецькій області.

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"На місці події поліцейські з'ясували, що 34-річний водій мотоцикла Honda наїхав на 11-річну дівчинку, яка в той час йшла по пішохідному переходу. Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження. Але це не зупинило водія, він продовжив свій рух та зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099. Водій автомобіля, 1967 року народження, не постраждав. Мотоцикліст отримав незначні ушкодження", – йдеться у повідомлені.



ДТП у Краматорську

Як зазначається, Краматорським відділом поліції проводиться досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація – частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".