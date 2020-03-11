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      У країни може не бути іншого шансу, – Зеленський пообіцяв завершити земельну й медичну реформи

      -
      Володимир Зеленський – Президент України / ОП

      Земельну реформу та реформу системи охорони здоров’я в Україні завершать попри будь-які перешкоди. Причому уряд щодо чутливих питань у цих реформах буде краще комунікувати з суспільством.

      Про це Президент України Володимир Зеленський розповів виданню Bloomberg, як написали у пресслужбі Офісу Президента 10 березня.

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      Про реформу ринку землі

      Зеленський зазначив, що за земельну реформу він відповідальний разом з урядом.

      • Причому голосування за законопроєкт про ринок землі – це лише перший етап реформи.
      • Потім ще треба ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри.

      Та попри все, як вважає президент, опір опозиції та блокування правками ухвалення закону про ринок земель сільськогосподарського призначення Верховною Радою не зупинять.

      Верховна Рада може остаточно ухвалити закон про ринок сільськогосподарської землі 19 – 20 березня, адже депутатам лишилося розглянути "лише" 720 поправок (було понад 4 тисячі). Розгляд триває з 6 лютого.

      Про медичну реформу

      Перший етап медичної реформи, на думку Зеленського, був успішним:

      • Вдалося підвищити зарплати сімейних лікарів,
      • Змогли покращити матеріально-технічний стан медустанов,
      • Покращилася прозорість фінансування системи охорони здоров'я.

      Однак медичній реформі все ще опираються, бо не розуміють її суті. Тому необхідно покращувати комунікацію між урядом і суспільством – роз’яснювати деталі земельної та медичної реформ.

      Коли у країні відбуваються серйозні зміни, уряд не має права провалювати комунікацію з громадськістю.

      Це не про ваші особисті рейтинги, не про те, що вас "знесуть", а про те, що просто, можливо, у країни більше не буде шансу,
      – підсумував Зеленський.

      Раніше новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що його уряд продовжить та планує успішно завершити медичну реформу в Україні.

      Скільки українців є прихильниками московського патріархату: цікаві дані
      10 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Медична реформа Ринок землі Володимир Зеленський Новини України
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