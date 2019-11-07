У Кремлі були б раді приниженню Зеленського, – Тейлор дав свідчення у Конгресі США

У комітеті Палати представників Конгресу США, який проводить розслідування у рамках процедури імпічменту Дональда Трампа, оприлюднили стенограму свідчень тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

Тимчасово повірений у справах США в Україні заявив американським законодавцям, що надання Україні оборонної допомоги прямо пов'язувалося адміністрацією США з початком в Україні розслідування щодо компанії Burisma. Про це повідомляє "Голос Америки".

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Я чітко зрозумів, що оборонна допомога не надійде, поки президент України не гарантує, що візьметься за розслідування,

– зазначив Тейлор.

Він також додав, що США вимагали розслідування обставин нібито втручання з території України у вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

В одному із епізодів оприлюднених свідчень Тейлор говорить про те, що могло б статися, якби президент Володимир Зеленський зробив публічну заяву про те, що Україна відновить розслідування проти сім'ї колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. На думку Тейлора, якби Зеленський виступив з такою публічною заявою, це викликало б критику всередині України, а також послабило б позиції України на міжнародній арені.

Він вважає, що це сподобалося б Кремлю.

Росіяни уважно стежать за цим. Росіяни звертають увагу на те, скільки підтримки американці планують надати українцям. Росіяни тиснуть на Україну. Вони тиснуть на Україну щодо Донбасу. Це розв'язало б Росії руки, а я б пішов з посади,

– наголосив Вільям Тейлор.

Крім того, Тейлор розповів про те, що під час візиту Зеленського у Канаду він разом з главою його Офісу Андрієм Богданом зустрічалися зі спецпредставником Державного департаменту Куртом Волкером. Той інструктував Зеленського щодо майбутньої телефонної розмови з Трампом.

Волкера, а також посла США в ЄС Гордона Сондлена, міністра енергетики США Ріка Перрі та адвоката Трампа Рудольфа Джуліані повірений назвав "неформальним каналом", через який здійснювалася політика Вашингтона щодо України.

31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа . Рішення підтримали 232 з 431 конгресменів. Проти проголосували 196 республіканців. Голосування стало першою офіційною перевіркою актуальності парламентського розслідування щодо президента Трампа.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?

У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському , що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma".

, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут . Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Цей скандал не минув без наслідків. Через нього у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

Що відомо про імпічменти президентам США?За всю історію США процедурі імпічменту були піддані два президенти: Ендрю Джонсон у 1868 році і Білл Клінтон у 1998-99 роках. Але обидва вони були виправдані у Сенаті і, отже, не були відсторонені від посади.



Річарда Ніксона формально не піддавали імпічменту, однак у серпні 1974 року він пішов у відставку через неминучу загрозу відсторонення від влади у зв'язку з Уотергейтським скандалом.