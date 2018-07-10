У Кремлі істерично відповіли на порівняння сенатором США російської влади з мафією

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на порівняння сенатором від штату Луїзіана Джоном Кеннеді російської влади з мафією.

Про це пише РБК.

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За словами Пєскова в Кремлі "не носять рожевих окулярів і розуміють, що політичні еліти в США знаходяться у полоні русофобії і стереотипів".

"Звичайно, важко зрозуміти такі слова, я не знаю, в якому контексті вони були сказані", – заявив прес-секретар Путіна.

Раніше Американський сенатор від штату Луїзіана Джон Кеннеді заявив, що ведення справ із російським урядом подібно "веденню справ з мафією".