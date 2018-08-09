У Кремлі обурені новими санкціями США, що обвалили рубль до рекордно низьких показників

У Росії вважають неприйнятними нові санкції Сполучених Штатів Америки, що накладені у зв'язку з отруєнням Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

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Ми вважаємо категорично неприйнятним те, що нові санкції накладено у зв'язку зі "справою Солсбері". Ми ще раз рішуче відкидаємо будь-які звинувачення, що стосуються можливої причетності Росії до подій, які сталися у Солсбері,

– заявив Пєсков.

Він також додав, що не може бути й мови про те, що Росія причетна до фактів використання хімічної зброї.

"Навіть більше – ми не можемо однозначно говорити про те, що та як саме було використано у Великобританії, оскільки не маємо жодної інформації та не маємо відповіді на нашу пропозицію про спільне розслідування цього інциденту, яким ми серйозно стурбовані", – зазначив він.

Прес-секретар також зауважив, що рішення Вашингтону щодо Москви іде в розріз з конструктивною атмосферою, у якій пройшов саміт глав двох держав.

За словами Пєскова, Кремль вважає передчасним говорити про те, які заходи Москва зробить у відповідь на нові санкції США.

"Ми чули офіційну заяву (США, – 24 Канал) про нові, так звані санкції, і ми маємо інформацію з високопоставленого джерела, який говорив про можливість тих чи інших рестрикцій щодо Росії. Тому поки ми не зрозуміли конкретно офіційно про що йде мова, говорити про якісь контрзаходи, зрозуміло, було б невірно", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, курс російського рубля вперше за майже два роки подолав психологічну позначку у 66 рублів за долар на фоні повідомлень про запровадження США нових санкції проти Росії.