У Кремлі підтвердили присутність їхніх "спеціалістів" у Венесуелі

У Росії зізналися, що справді надіслали до Венесуели своїх "фахівців". Однак вони нібито прибули в країну лише за контрактами на поставку спецмайна.

У внутрішні справи Венесуели Росія "ніяк не вмішується", заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

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24 канал писав, що до столиці Венесуели прилетіли 2 літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 та Ан-124 – один із найбільших транспортних літаків у світі. На літаках прилетіли 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній.

На виконання своїх зобов'язань за цими контрактами Росії здійснює ті дії, які вона здійснює, якщо говорити про тих фахівців, які в останні дні прибули до Венесуели,

– підкреслив Пєсков.

Так у Кремлі відреагували на погрози з боку США. Американський лідер Дональд Трамп закликав Москву вивести своїх військових з Венесуели і заявив, що "зробить все, щоб добитися цього".

Однак у відповідях Росія трохи плутається. Так, раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російські фахівці прибули до Венесуели відповідно до двосторонньої угоди про військово-технічне співробітництво. Таку ж думку озвучили і у Венесуелі. Там стверджували, що російські військовослужбовці прибули "для участі в двосторонніх консультаціях".

Ці російські "спеціалісти" відвідують Венесуелу далеко не вперше. Наприкінці січня майже 500 російських найманців прилетіли до Венесуели. Військові прибули аби забезпечити охорону диктатора та друга Путіна – Ніколаса Мадуро від протестувальників.

Серед прибулих були найманці приватної військової компанії "Вагнера", які донедавна воювали на стороні бойовиків на Донбасі. У Росії таку інформацію традиційно спростовували. Окрім того, 30 січня у Москві приземлився літак російської авіакомпанії Nordwind, який вилетів з Венесуели з, ймовірно, 20 тоннами золота.

Що відомо про події у Венесуелі? Наприкінці січня 2019 року у Венесуелі спалахнули багатотисячні протести проти політики президента-диктатора Ніколаса Мадуро та з вимогами про його відставку. За 6 років керування країною Мадуро завів її у глибоку економічну кризу. Так, за 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. У країні бракує їжі, ліків та навіть туалетного паперу. Під час масових протестів у сутичках з правоохоронцями загинули від 4 до понад 25 осіб, сотні людей постраждали. Опозицію у Венесуелі очолив керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея країни проголосила його тимчасовим президентом. Це рішення визнали понад 50 країн. Попри санкції США та масові протести, сам Мадуро йти з посади не збирається, тож неспокій у Венесуелі триває. Останнім часом там виникали проблеми з електрикою та водою – із кранів текла вода з нафтою.