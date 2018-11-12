У Кремлі пригрозили Європі "важкими наслідками" після псевдовиборів на Донбасі

У Росії вважають, що Президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори з обраними на псевдовиборах ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, пише ТАСС.

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Російський політик наголошує, що це треба зробити зараз, "поки ще не пізно", якщо Україна "не хоче остаточно втратити ці території".

Джамар також зазначив, що спроби повернути Донбас силовим шляхом "закінчаться дуже сумно".

При цьому він додав, що наслідки "можуть стати важкими" і для всього європейського світопорядку.

До того ж представник Ради Федерації РФ назвав результати псевдовибори в ОРДЛО "абсолютно очікуваними".

Нагадаємо, 30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.