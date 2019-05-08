У Кремлі прокоментували рішення України про невизнання паспортів РФ жителів Донбасу

Кабінет міністрів України визнав незаконними і недійсними паспорти, які видає Російська Федерація громадянам України на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Прес-секретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що рішення України нічого не змінить, пише "ТАСС".

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"Яка може бути реакція Кремля? Кремль продовжить видавати паспорти тим громадянам, які це побажають і які підпадають під дію президентського указу", – наголосив Пєсков.

Прес-секретар Путіна зазначив, що РФ продовжить видавати паспорти РФ жителям Донбасу, незважаючи на плани Києва визнавати їх недійсними.

Напередодні міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз заявила, що громадяни України, що проживають в окремих районах Донецької та Луганської областей і які отримали паспорти Російської Федерації, не зможуть отримати соціальні виплати та пенсії.

Що відомо про видачу паспортів Росії?24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. А згодом заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта, який передбачає:



– Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



– Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



– Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



– Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

