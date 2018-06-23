У Кремлі розповіли про проблеми з обміном Сенцова

Складнощі в питанні про обмін ув'язненого в російській тюрмі українського режисера Олега Сенцова полягають в тому, що він засуджений за тяжкою статтею.

Про це повідомляє РБК з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова

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Прес-секретар зазначив, що Сенцов засуджений за тяжкою статтею.

"І головне – хто він де-юре, навіть якщо себе росіянином не визнає", – сказав Пєсков.

Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила і не допускала представників України до нього.

Нагадаємо, 16 травня політв’язень Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування, висунувши умову про звільнення усіх 64-ох ув'язнених українців. Після 15-ого дня голодування українець погодився на підтримувальну терапію. 21 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях.