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У Кремлі розповіли про стан здоров'я Путіна

14:50, сьогодні 2338 Читать новость на русском
У Кремлі заявили, що Путін здоровий
У Кремлі заявили, що Путін здоровий / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін не має ніяких скарг на здоров'я та може позмагатися у цьому з багатьма.

Про це заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість оприлюднення даних про стан здоров'я Путіна за аналогією з практикою президента США Дональда Трампа, пише "РИА Новости".

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Можу вас запевнити, що президент абсолютно здоровий, може дати фору багатьом,
– наголосив він,

Також прес-секретар Путіна зазначив, що йому невідомо про те, щоб в країні готувалися "подібні формати" оприлюднення даних про здоров'я президента.

"Мені невідомо про те, що такі формати готуються. І в нашому законодавстві якісь обов'язкові оприлюднення даних про стан здоров'я президента не передбачені", – уточнив він.

Нагадаємо, нещодавно лікар Білого дому контр-адмірал Роні Джексон розповів, що у президента США Дональда Трампа "відмінне здоров'я" для його віку. Проте додав, що в американського лідера є невелика проблема з зайвою вагою.

Теги: Новини Росії Дональд Трамп Новини політики Здоров'я Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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