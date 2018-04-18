У Кремлі цинічно прокоментували план Авакова щодо звільнення Донбасу

У Путіна вважають "недоречною" згадку анексованого Криму в плані міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо повернення окупованих територій Донбасу.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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"Крим – це регіон Росії. Доля регіонів Росії не обговорюється ні з якими державами", – заявив речник Путіна.

Пєсков також зазначив, що врегулювати проблеми Донбасу можна лише шляхом виконання мінських домовленостей, проте Київ їх "повністю торпедує і блокує".

Нагадаємо, 16 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для реінтеграції окупованих районів Донецької та Луганської областей необхідно ухвалити закон про колабораціонізм і амністію. Міністр також упевнений, що Україна не зможе одразу повернути усю територію та інтегрувати її, відтак треба йти малими кроками, міста за містами, райони за районами. Однак для того, щоб такий план почав діяти, треба, щоб Росія забрала свої окупаційні війська з Донбасу і на ці території зайшли миротворчі війська ООН.