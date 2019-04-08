У Кремлі цинічно відреагували на бажання жертви "Новачка" Роулі зустрітися з Путіним

Речник президента Російської Федерації Дмитро Пєсков цинічно відреагував на бажання британця Чарлі Роулі зустрітися із російським лідером Путіним та обговорити смертельний інцидент, який у липні минулого року трапився у містечку Еймсбері.

Тоді, рівно через 4 місяці після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері, що розташовується неподалік Еймсбері, Чарлі разом зі своєю подругою Дон Стерджесс отруїлися тим же "Новачком". На жаль, жінка вижити не змогла, а ось Роулі вдалось врятувати. Він вже встиг зустрітися із російським послом у Великобританії Олександром Яковенком.

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Їхня розмова протривала близько 1,5 години і під час неї Роулі намагався отримати відповідь на одне запитання: "Чому Росія вбила його подругу". Проте конкретної відповіді чоловік так і не отримав, натомість почув лише чергові пропагандистські заяви росіян. У Яковенка Роулі запитав, чи зможе він зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіном.

І – ось з’явилась реакція Кремля.

Потрібно чітко розуміти, що посол Олександр Яковенко є представником президента в Великобританії, і фактично це і був опосередкований діалог з президентом,

– цинічно заявив Дмитро Пєсков під час зустрічі з журналістами, передають росЗМІ.

Водночас, він зазначив, що прохання британця про зустріч з Путіним все ж розглянуть.

"Спочатку нам потрібно буде отримати інформацію від посла Яковенка", – сказав Пєсков.

Що відомо про отруєння "Новачком" у Еймсбері? У березні 2018 року працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга) у британському місті Солсбері отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок" екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.



Відтак, британець Чарлі Роулі знайшов флакон із отрутою і, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс. Та поприскала речовину на себе. У підсумку обоє зазнали атаки, а Дон за деякий час померла у лікарні.