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      У Кремлі відповіли Зеленському щодо статусу Криму та Донбасу

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      У Кремлі відповіли Зеленському щодо статусу Криму та Донбасу
      У Кремлі відповіли Зеленському щодо статусу Криму та Донбасу / Фото з відкритих джерел

      Прес-секретар Росії Дмитро Пєсков заявив, що все, що відбулося в Криму, "було зроблено суворо відповідно до законодавства України і на основі міжнародного права".

      Влада Росії не має наміру обговорювати статус анексованого Криму незалежно від результатів виборів президента України, пише російський "Інтерфакс".

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      Напередодні на брифінгу Володимир Зеленський розповів, що скаже Путіну на зустрічі. "Я скажу Путіну: дякую, що повернули території, скільки ви готові заплатити за відновлення Донбасу?" – додав Зеленський.

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що "тема Криму взагалі не підлягає обговоренню".

      Це тема, яка закрита раз і назавжди. Тим більше слова "окупація" або "анексія" абсолютно незастосовні ні де-факто, ні де-юре до Криму,
      – наголосив Пєсков.

      Він стверджує, що Кремль готовий пояснювати будь-якому політикові свою позицію щодо окупованого Донбасу. Пєсков вкотре заявив, що Росія нібито не окуповує "ніяких українських територій".

      До слова, Дмитро Пєсков сказав, що вибори в Україні ще не закінчилися. Він нагадав, що має бути другий тур, тому "поки давати якісь висновки офіційні рано, потрібно почекати". Крім того, Пєсков не розповів і про ставлення до результату Володимира Зеленського, лідируючого за підсумками першого туру.

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму Президентські вибори 2019
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