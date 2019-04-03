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      У Кремлі відреагували на наміри НАТО щодо України і Керченської протоки

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      У Кремлі не задоволені рішенням НАТО щодо Керченської протоки
      У Кремлі не задоволені рішенням НАТО щодо Керченської протоки / Фото з відкритих джерел

      Кремль не задоволений заявами НАТО про підготовку пакета військових заходів у відповідь на агресію Росії. З їхньою допомогою альянс хоче гарантувати безпеку для проходу українських суден.

      Так, НАТО планує розширити масштаби повітряної розвідки у регіоні Чорного моря, але у Кермлі не зовсім розуміють плани альянсу, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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      Зокрема, постпред Сполучених Штатів при ООН Кей Бейлі Хатчінсон розповіла, що НАТО планує розширити масштаби повітряної розвідки у регіоні Чорного моря. Вона наголосила, що США і країни-члени НАТО повинні мати можливість протистояти Росії в регіоні, та заявила про неприпустимість утримання у в’язниці в Москві українських моряків.

      Негативно. Ми не розуміємо, що мається на увазі,
      – прокоментував це Пєсков.  

      Він додав, що "ситуація з Керченською протокою і судноплавством там добре відома". 

      Зазначимо, у відповідь на агресію Росії поблизу Керченської протоки санкції запровадили ЄС, США, Канада та Автралія. До санкційних списків потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків. Окрім того, обмеження ввели проти низки  компаній. 

      Чому виникла ескалація в регіоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі НАТО Українці в полоні РФ Заручники
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