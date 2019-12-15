У Кремлі визнали, що Путін і Зеленський поки далекі від згоди з багатьох питань

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін далекі від спільної згоди щодо цілої низки питань. За його словами, розмову президентів під час нормандської зустрічі перервав Еммануель Макрон.

Пєсков в ефірі програми на російському "Першому каналі" заявив, що президенти України та РФ використовують різну термінологію.

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Він також розповів, що розмову тет-а-тет Путіна і Зеленського перервав французький президент Макрон.

Хвилин 10-15 вони проговорили віч-на-віч, що не так коротко. Потім їх перервав президент Макрон, який наполягав на продовженні роботи в нормандському форматі,

– повідомив прес-секретар Путіна.

Раніше, Офіс президента повідомив, що переговори двох президентів тривали більше години. Під час спілкування з російськими ЗМІ лідер РФ заявив, що він залишився задоволений розмовою з українським президентом.

Водночас, за словами Зеленського, у них з Путіним абсолютно різні погляди з приводу повернення контролю над кордоном.



Про що домовились лідери на нормандському саміті / Інфографіка 24 канал

Дивіться відео 24 каналу з короткими підсумками нормандського саміту: