У Кремлі заговорили про бажання провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх"

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія зацікавлена в обміні полоненими з Україною за форматом "всіх на всіх". За його словами, нині робота у цьому напрямку триває.

Саме двостороннє звільнення усіх утримуваних повинно бути кінцевою метою, заявив Пєсков у коментарі журналістам, повідомляє "ТАСС".

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У Росії повинні бути раді можливості провести обмін "всіх на всіх". Тут все залежить від готовності двох держав, але певна робота у цьому напрямку триває,

– розповів прессекретар Путіна.

Що про новий можливий обмін говорили в Україні?Очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже наступного тижня може відбутися масштабний обмін полоненими з Росією. За його словами, цей обмін може бути ще більш масштабним, ніж попередній.



До слова, під час попереднього обміну Україні вдалося повернути 35 своїх громадян. Тоді додому повернулися 24 захоплені моряки та 11 політичинх в'язнів.