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      У Кремлі заговорили про врегулювання ситуації на Донбасі при Зеленському, але є умова

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      У Кремлі очікують на прогрес при Зеленському щодо врегулювання ситуації на Донбасі / ТАСС

      У Росії мають надії на врегулюванні конфлікту в Донбасі при президентові України Володимиру Зеленському. Водночас там продовжують наполягати на прямому діалозі з проросійськими бойовиками.

      За п’ять місяців Зеленський "зумів зробити те, що його попередник відмовлявся виконувати". Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

      Що ще сказав Лавров: Росія знову обіцяє жорстко захищати російськомовних в Україні

      Лавров при цьому що завдяки процесу розведення сил на Донбасі та "письмовій фіксації тексту "формули Штайнмаєра" стало можливим проведення в Парижі 9 грудня саміту у "нормандському форматі".

      На жаль, конфлікт на сході України триває. На лінії зіткнення як і раніше стріляють. Блокаду регіону не знімають. Разом з тим, надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються,
      – стверджує він.

      Водночас російський міністр вкотре наголосив, що між "сторонами конфлікту" – Києвом та проросійськими бойовиками.

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін 9 грудня сіли за стіл переговорів.

      Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      нормандський саміт, про що домовилися
      Про що домовилась нормандська четвірка/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Сергій Лавров Президент України Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія
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