У Кремлі заговорили про врегулювання ситуації на Донбасі при Зеленському, але є умова

У Росії мають надії на врегулюванні конфлікту в Донбасі при президентові України Володимиру Зеленському. Водночас там продовжують наполягати на прямому діалозі з проросійськими бойовиками.

За п’ять місяців Зеленський "зумів зробити те, що його попередник відмовлявся виконувати". Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише ТАСС.

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Лавров при цьому що завдяки процесу розведення сил на Донбасі та "письмовій фіксації тексту "формули Штайнмаєра" стало можливим проведення в Парижі 9 грудня саміту у "нормандському форматі".

На жаль, конфлікт на сході України триває. На лінії зіткнення як і раніше стріляють. Блокаду регіону не знімають. Разом з тим, надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються,

– стверджує він.

Водночас російський міністр вкотре наголосив, що між "сторонами конфлікту" – Києвом та проросійськими бойовиками.

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін 9 грудня сіли за стіл переговорів.

Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;

сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.



Про що домовилась нормандська четвірка/ Інфографіка 24 каналу