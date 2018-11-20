14:19
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      У Кремлі заявили про "втручання" у вибори голови Інтерполу

      29
      У Кремлі заявили про "втручання" у вибори голови Інтерполу
      У Кремлі заявили про "втручання" у вибори голови Інтерполу / ednist.info

      Кремль розцінює як "втручання" у вибори президента Інтерполу заклик сенаторів США не голосувати за кандидатуру генерал-майор російської поліції Олександра Прокопчука.

      Про це повідомляє УНІАН.

      Читайте також: Литва може вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин

      Це сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи звернення чотирьох сенаторів США до президента Дональда Трампа і Генеральної асамблеї Інтерполу, які виступили проти обрання росіянина на цю посаду.

      Напевно, це своєрідне втручання у виборчий процес, у вибори в міжнародній організації. А як це ще оцінити? Ось наочний прояв,
      – прокоментував Пєсков.

      Крім того, він додав, що сам листа сенаторів не бачив, але вважає їх дії тиском. Зокрема, чотири сенатори США звернулися до президента Дональда Трампа і членів генеральної асамблеї Інтерполу із закликом не допустити, аби російський генерал-майор Олександр Прокопчук зайняв пост президента Інтерполу. Це не єдина демократиччна країна, яка висловила протест проти кандидатури Прокопчука. Україна та Литва готові розглянути можливість виходу з інтерполу, якщо головою буде обрано російского представника.

      Варто нагадати, що Росія неодноразово втручалася у вибори рзних країн світу: президентські вибори США 2016 року, референдум про Brexit у Британії в 2016 році та загальні вибори у 2017, у вибори президента Франції в 2017 році, парламентські вибори Німеччини у 2017 та референдум щодо статусу Каталонії у 2017. 

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.

      Одним з кандидатів на посаду глави Міжнародної організації кримінальної поліції є росіянин Олександр Прокопчук. Він, до речі, є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука. До слова, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.

      Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      ОБРАННЯ ГОЛОВИ ІНТЕРПОЛУ: хроніка подій
      Теги: Інтерпол Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      2019 – рік якої тварини по гороскопу і чого чекати від Нового Року
      сьогодні , 12:00 2019 – рік якої тварини по гороскопу і чого чекати від Нового Року
      994
      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      сьогодні , 12:00 Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      Артем Овдієнко 478
      Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      13 листопада , 10:00 Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      4482
      Туреччина – Україна: анонс товариського матчу
      сьогодні , 11:10 Туреччина – Україна: анонс товариського матчу
      263
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сьогодні , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1428
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Британський художник створює оригінальні роботи з підручних засобів: неймовірні фото
       14 лютого , 10:00
      "Путін – злодій": чи призведе веселий флешмоб до серйозної революції
       17 листопада , 00:42
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук