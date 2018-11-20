У Кремлі заявили про "втручання" у вибори голови Інтерполу

Кремль розцінює як "втручання" у вибори президента Інтерполу заклик сенаторів США не голосувати за кандидатуру генерал-майор російської поліції Олександра Прокопчука.

Про це повідомляє УНІАН.

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Це сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи звернення чотирьох сенаторів США до президента Дональда Трампа і Генеральної асамблеї Інтерполу, які виступили проти обрання росіянина на цю посаду.

Напевно, це своєрідне втручання у виборчий процес, у вибори в міжнародній організації. А як це ще оцінити? Ось наочний прояв,

– прокоментував Пєсков.

Крім того, він додав, що сам листа сенаторів не бачив, але вважає їх дії тиском. Зокрема, чотири сенатори США звернулися до президента Дональда Трампа і членів генеральної асамблеї Інтерполу із закликом не допустити, аби російський генерал-майор Олександр Прокопчук зайняв пост президента Інтерполу. Це не єдина демократиччна країна, яка висловила протест проти кандидатури Прокопчука. Україна та Литва готові розглянути можливість виходу з інтерполу, якщо головою буде обрано російского представника.

Варто нагадати, що Росія неодноразово втручалася у вибори рзних країн світу: президентські вибори США 2016 року, референдум про Brexit у Британії в 2016 році та загальні вибори у 2017, у вибори президента Франції в 2017 році, парламентські вибори Німеччини у 2017 та референдум щодо статусу Каталонії у 2017.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови Інтерполу.



Одним з кандидатів на посаду глави Міжнародної організації кримінальної поліції є росіянин Олександр Прокопчук. Він, до речі, є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука. До слова, Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.