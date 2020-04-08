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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Кремлі заявили, що коронавірус і падіння цін на нафту не змінить позицію Росії до України

      - Читать новость на русском
      Кремль не змінить позицію щодо України / Getty Images

      У Російські Федерадції не збираються міняти "позицію" до України заради скасування санкцій через пандемію коронавірусу та обвалу цін на нафту.

      Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ця версія "нереалістична і абсурдна", повідомляє російський Интерфакс.

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      По-перше, Росії нема чого виходити з території Донбасу, вона ніколи туди не заходила, а що стосується Криму, там взагалі питання ні " якщо ", а "ніколи",
      – сказав Пєсков.

      Прессекретар Путіна вкотре підкреслив, що анексований Крим нібито частина Росії.

      Раніше колишні американські посли в Україні Стівен Пайфер, Джон Гербст і Вільям Тейлор заявили, що на тлі поширення COVID-19 і падіння нафтових цін США повинні виступити з пропозицією скасувати міжнародні санкції проти Москви.

      Однак лише "в разі виходу Росії з території Донецької та Луганської областей, а також повернення Криму Україні ".

      З гордістю відзначу перевагу наших колишніх послів російських. Вони все-таки набагато мудріші, більш досвідчені і більш об'єктивні в своїх аналітичних роботах,
      – вважає Пєсков.

      Зауважимо, що в міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував що Україна не допустить скасування санкцій.

      Що відомо про санкції про РФ через агресію в Україні?США, Канада та ЄС ввели санкції проти громадян РФ, які причетні до організації та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Вони передбачають замороження активів та співпраці. Детальніше – читайте тут.

      Загалом ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. Наразі у санкційний список ЄС внесено 177 осіб і 44 компанії. Ці санкції передбачають заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія Війна на Донбасі Анексія Криму Санкції
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