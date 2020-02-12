У Кремлі заявили, що про контроль кордону Україна повинна говорити з бойовиками

Україна "повинна обговорювати" контроль свого кордону з представниками бойовиків. Так у Кремлі відреагували на ймовірність повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі "в обмін на поставки води" в окупований Крим.

Про питання відновлення контролю на кордоні заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

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Тему контролю за кордоном потрібно спочатку проговорювати з представниками Донбасу – двох самопроголошених республік,

– заявив Пєсков.

Він висловив припущення, що вони, ймовірно, "будуть проти того, щоб міняти суть і сутність Мінських домовленостей".

Пєсков також додав, що оцінити вплив нового глави Офісу Президента Андрія Єрмака на врегулювання ситуації на Донбасі можна буде за його конкретними справами.

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Зверніть увагу! У Кремлі відреагували на заяви щодо водопостачання окупованому Криму. Пєсков на слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії уточнив: півострів не може бути об’єктом будь-яких "розмінів". Зокрема, заради подачі води на півострів з боку материкової території України.