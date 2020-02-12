У Кремлі заявили, що про контроль кордону Україна повинна говорити з бойовиками
Україна "повинна обговорювати" контроль свого кордону з представниками бойовиків. Так у Кремлі відреагували на ймовірність повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі "в обмін на поставки води" в окупований Крим.
Про питання відновлення контролю на кордоні заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
Важливо: Бойовики готують напад на ними ж окуповані населені пункти, – ООС
Тему контролю за кордоном потрібно спочатку проговорювати з представниками Донбасу – двох самопроголошених республік,
– заявив Пєсков.
Він висловив припущення, що вони, ймовірно, "будуть проти того, щоб міняти суть і сутність Мінських домовленостей".
Пєсков також додав, що оцінити вплив нового глави Офісу Президента Андрія Єрмака на врегулювання ситуації на Донбасі можна буде за його конкретними справами.
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Зверніть увагу! У Кремлі відреагували на заяви щодо водопостачання окупованому Криму. Пєсков на слова глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії уточнив: півострів не може бути об’єктом будь-яких "розмінів". Зокрема, заради подачі води на півострів з боку материкової території України.
Що відомо про постачання води у Крим
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після російської анексії у 2014 році постачання припинили.
- Криза з водою на півострові почалася влітку 2018 року, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
- Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені й неродючі.
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав "допустимим компромісом" відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на виведення російських військ з Донбасу. В Офісі Президента це назвали лише його особистою думкою.