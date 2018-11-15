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      У Кремлі знайшли виправдання псевдовиборам на Донбасі: кажуть, що без Києва тут не обійшлося

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      У Росії відзначилися скандальною заявою щодо псевдовиборів на окупованому Донбасі
      У Росії відзначилися скандальною заявою щодо псевдовиборів на окупованому Донбасі / Соцмережі

      Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що так звані вибори на окупованому Донбасі слід було провести, оскільки після смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченка у регіоні могла розпочатися криза. За її словами, вплинула на таку ситуацію, зокрема, і політика чинної української влади.

      Таку заяву вона зробила під час традиційного брифінгу.

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      "Після вбивства Олександра Захарченко в умовах імовірного вакууму влади існував реальний ризик тотальної дестабілізації ситуації на Південному Сході України. Це на тлі введеної Києвом торгово-економічної блокади та погроз щодо застосування сили, що постійно лунають з вуст українського керівництва. Це могло б негативно позначитися на життєдіяльності Донбасу та процесі врегулювання загалом. Проведення ж виборів дозволило уникнути такого сценарію,
      – зауважила дипломатка.

      На її переконання, "вибори" на Донбасі "відповідали основним демократичним стандартам" і їх "було організовано в рамках загального та рівного виборчого права громадян".

      Як стверджує Захарова, це підтвердили "численні спостерігачі з більш ніж 20 країн, включно з державами-учасницями ОБСЄ".

      "До результатів волевиявлення жителів Донбасу необхідно, я думаю, ставитися і з розумінням, і з повагою, а також враховуючи всі фактори загалом", – каже представниця МЗС РФ.

      Крім того, Захарова підкреслила, хоча псевдовибори не є пов’язаними з мінськими угодами, однак, за її словами, у Москві сподіваються, що так звані новоспечені очільники фейкових республік продовжать взаємодіяти з Києвом в рамках цих угод.

      "Ми виходимо з того, що волевиявлення проводилося поза контекстом мінського комплексу заходів, в пункті 12 якого мовиться виключно про місцеві вибори. Ми розраховуємо, що обрані представники Донецька та Луганська продовжать в рамках контактної групи діалог з Києвом щодо врегулювання кризи на Південному Сході України відповідно до мінських угодами", – підсумувала міжнародний голос Кремля.

      Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.

      Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ

      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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