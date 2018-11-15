У Кремлі знайшли виправдання псевдовиборам на Донбасі: кажуть, що без Києва тут не обійшлося

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що так звані вибори на окупованому Донбасі слід було провести, оскільки після смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченка у регіоні могла розпочатися криза. За її словами, вплинула на таку ситуацію, зокрема, і політика чинної української влади.

Таку заяву вона зробила під час традиційного брифінгу.

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Після вбивства Олександра Захарченко в умовах імовірного вакууму влади існував реальний ризик тотальної дестабілізації ситуації на Південному Сході України. Це на тлі введеної Києвом торгово-економічної блокади та погроз щодо застосування сили, що постійно лунають з вуст українського керівництва. Це могло б негативно позначитися на життєдіяльності Донбасу та процесі врегулювання загалом. Проведення ж виборів дозволило уникнути такого сценарію,

– зауважила дипломатка.

На її переконання, "вибори" на Донбасі "відповідали основним демократичним стандартам" і їх "було організовано в рамках загального та рівного виборчого права громадян".

Як стверджує Захарова, це підтвердили "численні спостерігачі з більш ніж 20 країн, включно з державами-учасницями ОБСЄ".

"До результатів волевиявлення жителів Донбасу необхідно, я думаю, ставитися і з розумінням, і з повагою, а також враховуючи всі фактори загалом", – каже представниця МЗС РФ.

Крім того, Захарова підкреслила, хоча псевдовибори не є пов’язаними з мінськими угодами, однак, за її словами, у Москві сподіваються, що так звані новоспечені очільники фейкових республік продовжать взаємодіяти з Києвом в рамках цих угод.

"Ми виходимо з того, що волевиявлення проводилося поза контекстом мінського комплексу заходів, в пункті 12 якого мовиться виключно про місцеві вибори. Ми розраховуємо, що обрані представники Донецька та Луганська продовжать в рамках контактної групи діалог з Києвом щодо врегулювання кризи на Південному Сході України відповідно до мінських угодами", – підсумувала міжнародний голос Кремля.

Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.



Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.



Як розгорталися події після псевдовиборів на окупованому донбасі