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      У Кремлі знайшли виправдання псевдовиборам на Донбасі: кажуть, що без Києва тут не обійшлося

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      У Росії відзначилися скандальною заявою щодо псевдовиборів на окупованому Донбасі
      У Росії відзначилися скандальною заявою щодо псевдовиборів на окупованому Донбасі / Соцмережі

      Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова наголосила, що так звані вибори на окупованому Донбасі слід було провести, оскільки після смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченка у регіоні могла розпочатися криза. За її словами, вплинула на таку ситуацію, зокрема, і політика чинної української влади.

      Таку заяву вона зробила під час традиційного брифінгу.

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      Після вбивства Олександра Захарченко в умовах імовірного вакууму влади існував реальний ризик тотальної дестабілізації ситуації на Південному Сході України. Це на тлі введеної Києвом торгово-економічної блокади та погроз щодо застосування сили, що постійно лунають з вуст українського керівництва. Це могло б негативно позначитися на життєдіяльності Донбасу та процесі врегулювання загалом. Проведення ж виборів дозволило уникнути такого сценарію,
      – зауважила дипломатка.

      На її переконання, "вибори" на Донбасі "відповідали основним демократичним стандартам" і їх "було організовано в рамках загального та рівного виборчого права громадян".

      Як стверджує Захарова, це підтвердили "численні спостерігачі з більш ніж 20 країн, включно з державами-учасницями ОБСЄ".

      "До результатів волевиявлення жителів Донбасу необхідно, я думаю, ставитися і з розумінням, і з повагою, а також враховуючи всі фактори загалом", – каже представниця МЗС РФ.

      Крім того, Захарова підкреслила, хоча псевдовибори не є пов’язаними з мінськими угодами, однак, за її словами, у Москві сподіваються, що так звані новоспечені очільники фейкових республік продовжать взаємодіяти з Києвом в рамках цих угод.

      "Ми виходимо з того, що волевиявлення проводилося поза контекстом мінського комплексу заходів, в пункті 12 якого мовиться виключно про місцеві вибори. Ми розраховуємо, що обрані представники Донецька та Луганська продовжать в рамках контактної групи діалог з Києвом щодо врегулювання кризи на Південному Сході України відповідно до мінських угодами", – підсумувала міжнародний голос Кремля.

      Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.

      Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ

      Як розгорталися події після псевдовиборів на окупованому донбасі

      Теги: Новини України Псевдовибори на окупованому Донбасі Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 15 листопада
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