У Кремлі зробили нову заяву через спогади Олланда про погрози Путіна "стерти армію України"

Опубліковані колишнім президентом Франції Франсуа Олландом мемуари, в яких йдеться про те, що Володимир Путін під час переговорів у Мінську в 2015 році обіцяв Петру Порошенку "стерти в порошок" українську армію, не відповідають дійсності.

Про це заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

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Це ненормально. Швидше можна однозначно сказати, що це некоректне розкриття інформації. Подібні "зливи", які часто не відповідають реальності, вони тільки шкодять,

– заявив речник Путіна.

Він додав, що вважає "некоректним" висловлювання колишніх політиків, які "допускають подібні речі щодо діючих політиків".

Також, Пєков заявив, що під час переговорів Путін розмовляв з Порошенком "жорстко, однозначно і досить дохідливо" і "не говорив йому компліментарних фраз".

"Але, звичайно, таке формулювання (про загрозу "розчавити українські війська", – 24 канал) не використовувалася", – сказав він.

Нагадаємо, колишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна. Олланд зазначив, що Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного, а глава Кремля навіть погрожував "розчавити українське військо".



Коментуючи такі заяви, Дмитро Пєсков заявив, що не чув погроз від президента РФ президентові України Петрові Порошенку.